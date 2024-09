POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2024

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Am vergangenen Freitag, 30.08.2024, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Adolf-Cluss-Brücke in Heilbronn zu einem versuchten Tötungsdelikt. Tatverdächtig ist ein 26-jähriger, tunesischer Staatsangehöriger, der am Samstag einem Haftrichter vorgeführt wurde.

Ein 28-jähriger Passant, der zusammen mit seiner Ehefrau unterwegs war, stieß auf der Brücke mit dem Tatverdächtigen und dessen Begleiter zusammen, wo der Tatverdächtige ihn bereits angerempelt haben soll. In dem anschließenden Handgemenge soll der Tatverdächtige ein Messer - vermutlich ein sogenanntes Karten- oder Faltmesser mit einer Klingenlänge von rund 6,5 cm - gezückt und damit Stichbewegungen in Richtung des Gesichtes des Opfers ausgeführt haben. Dem ersten Angriff konnte der 28-Jährige noch ausweichen, beim zweiten Stichversuch wurde er durch das Messer leicht an der Hand verletzt, mit der er sich schützen wollte. Anschließend versuchte der Angreifer außerdem, seinen Kontrahenten mit einer Flasche zu schlagen, konnte aber von seinem Begleiter daran gehindert werden. Beide Personen flüchteten daraufhin in Richtung Innenstadt. Der Tatverdächtige konnte schließlich nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen von der Polizei vorläufig festgenommen werden, wobei er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte den Erlass eines Haftbefehls, der am 31. August von einem Bereitschaftsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Auch wenn es sich bei dem Geschädigten und seiner Ehefrau ebenfalls um Staatsangehörige nordafrikanischer Staaten handelt, haben sich die Beteiligten nach vorläufigen Erkenntnissen zuvor nicht gekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Vorfall soll von mehreren Passanten, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Fußgängerbrücke aufgehalten haben, beobachtet worden sein. Möglicherweise sind der Tatverdächtige und sein Begleiter bereits zuvor aufgefallen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 1,85 m großen Mann mit gelockten Haaren und Tätowierungen, bekleidet mit kurzer Hose (Camouflage-Muster) und weißem T-Shirt. Bei dem Begleiter handelt sich um einen etwa 1,70 großen Mann, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Der Mann führte einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht diese Personen dringend als Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

