Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411092

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Samstagmorgen, 23. November 2024, bis Sonntagmorgen, 24. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Schloßstraße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr am Folgetag gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher mehrere antike Langwaffen sowie Säbel und flohen unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher beziffert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Sonntag, 24. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Akazienweg in Wülfrath. In der Zeit von 18:30 bis 0:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Etagen nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen aus einem Tresor im Keller Bargeld sowie persönliche Dokumente. Anschließend flohen sie durch den rückwärtig gelegenen Garten und entkamen unerkannt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht abschließend beziffert werden. Der Sachschaden wird auf einen geringen vierstelligen Wert geschätzt.

Am Sonntag, 24. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße in Wülfrath. In der Zeit von 6:20 bis 16:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in die im ersten Obergeschoss des Hauses befindliche Wohnung durch die Balkontür ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie anschließend die Tatörtlichkeit und entkamen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 14. November 2024 bis zum 22. November 2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Straße Hainbuchweg in Ratingen-West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Samstag, 23. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Mohn-Straße in Ratingen. In der Zeit von 17:20 bis 23 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür der in Hochparterre befindlichen Wohnung in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit vom 17. November 2024 bis zum 24. November 2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Straße Schlehenweg in Ratingen-West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit vom 20. November 2024 bis zum 24. November 2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus am Jasminweg in Ratingen-West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag, 22. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Fontanestraße in Mettmann-Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch die Balkontür in der ersten Etage in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitag, 22. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Asternweg in Mettmann-Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16 bis 20:30 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 22. November 2024, bis Samstagmorgen, 23. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Insterburger Weg in Mettmann-Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16:50 bis 6:15 Uhr gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume des Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen warfen sie augenscheinlich einen Möbeltresor aus einem Fenster in den Vorgarten und entwendeten diesen anschließend. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 21. November 2024, bis Samstagmorgen, 23. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Stintenberger Straße in Mettmann-Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch ein zur Straße liegendes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Abschließende Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Freitag, 22. November 2024, sind zwischen 13:30 und 18:20 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Händelstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Freitag, 22. November 2024, sind zwischen 17 und 20:20 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofsallee in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 23. November 2024, sind zwischen 15 und 18:20 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Straße "An den Gölden" in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 23. November 2024, sind zwischen 13 und 18:45 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Hochdahler Straße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024, gegen 16 Uhr, und Samstag, 23. November 2024, gegen 9 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Zweifamilienhaus an der Mettmanner Straße in Erkrath eingebrochen. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024, gegen 19 Uhr, und Samstag, 23. November 2024, gegen 0 Uhr, sind bisher noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Königsberger Straße in Langenfeld eingebrochen. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Goldschmuck gestohlen.

Am Samstag, 23. November 2024, sind zwischen 18:15 und 18:30 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Velbrück-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Sonntag, 24. November 2024, sind zwischen 11:30 und 18:50 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Solinger Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024, gegen 16 Uhr, und Samstag, 23. November 2024, gegen 16:10 Uhr, sind bisher noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Lagerhalle an der Elisabeth-Selbert-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich augenscheinlich gewaltsam durch einen Notausgang Zutritt. Die Halle wurde delikttypisch durchsucht. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 22. November 2024, sind zwischen 11 und 12:55 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Friedenauer Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstüren Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Freitag, 22. November 2024, sind zwischen 17:15 und 17:40 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Holzweg in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam die Wohnungstür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 23. November 2024, sind zwischen 14:35 und 22:20 Uhr noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus in der Nähe der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein-Baumberg eingebrochen. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell