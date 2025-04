Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Arztpraxis

Kaiserslautern (ots)

Eine Arztpraxis ist übers Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten drangen zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, gewaltsam in die Räume in der Maxstraße ein und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Offenbar fanden sie dabei nichts, was sie interessierte. Den Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Zurück blieb jedoch der Sachschaden durch ein aufgehebeltes Fenster.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Maxstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 an die Kriminalpolizei zu wenden. |cri

