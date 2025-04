POL-PPWP: Polizei schnappt mutmaßliche Drogen-Dealer

Kaiserslautern (ots) - Ein Feuer in der Hermann-Gehlen-Straße rief am Dienstagmorgen Rettungskräfte auf den Plan. Neben einem Pkw brannte aufgestapeltes Papier. Die Feuerwehr konnte den kleinen Brand schnell löschen. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Ermittlungen zu dem Feuer dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa ...

