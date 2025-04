Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Speiseeis

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich an den Osterfeiertagen unbefugt Zutritt zum Gartenschau-Gelände verschafft. In der Nacht zu Montag drangen die Einbrecher gewaltsam in einen Gastronomiebetrieb ein und stahlen Speiseeis.

Zurück blieben eine angebissene Salzbrezel sowie ein Stein, der vermutlich als Tatwerkzeug diente. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen insbesondere in der fraglichen Nacht zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich Kaiserbergring etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

