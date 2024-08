Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen/Fritzlar - Tatverdächtiger nach Autodiebstahl festgenommen

Korbach (ots)

Ein Mann aus Fritzlar entwendete gestern Abend ein Auto in Bad Wildungen. Der polizeilich bekannte Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift in Fritzlar festgenommen werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand man außerdem Betäubungsmittel.

Am gestrigen Dienstag gegen 21 Uhr entwendete ein zunächst unbekannter Täter einen unverschlossenen PKW von einem Tankstellengelände in Bad Wildungen. Durch die Videoaufzeichnung der Tankstelle hatten die Polizeibeamten der Polizeistation Bad Wildungen schnell einen Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 41-Jährigen aus Fritzlar. Im Laufe der Nacht konnte das entwendete Fahrzeug durch Beamte der Polizeistation Fritzlar an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sodann durch Kräfte der Polizeistationen Bad Wildungen und Fritzlar die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden neben dem Fahrzeugschlüssel des entwendeten PKW auch Betäubungsmittel aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Bad Wildungen sowie der Kriminalpolizei in Homberg geführt. Der Tatverdächtige, der außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

