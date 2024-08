Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt Rhoden - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt im Wendeweg in Rhoden einzubrechen. Die Unbekannten hebelten mit einem Werkzeug an einer Nebentür und versuchten diese aufzubrechen. Die Tür hielt stand, sodass die Täter ohne Beute in einen bereitgestellten PKW stiegen und den Parkplatz des REWE-Marktes in unbekannte Richtung verließen. Weder die Täter, noch das Fahrzeug können beschrieben werden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell