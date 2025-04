Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 22.04.2025, 17.00 Uhr und 23.04.2025, 08.30 Uhr; In eine Schule eingedrungen sind bislang Unbekannte an der Münsterstraße in Bocholt. Die Einbrecher schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe im Bürogebäude ein. In das Innere des Gebäudes gelangten die Täter nicht, konnten aber durch das Loch greifen und einen Laptop im Wert von mehreren tausend Euro entwenden. Zu dem Einbruch kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell