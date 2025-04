Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gelingt Schlag gegen illegalen Cannabishandel

Drei Tatverdächtige in U-Haft - rund 100 Kilo Cannabis beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Darmstadt (ots)

GEMEINSAME PRESSEMELDUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN

Der Staatsanwaltschaft Darmstadt und dem Rauschgiftkommissariat 34 der Darmstädter Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen eine mehrköpfige Tätergruppierung gelungen, die im Verdacht steht, mit Cannabis in nicht geringen Mengen zu handeln.

Nach intensiven Ermittlungen, die bereits im Jahr 2024 starteten, konnten die Rauschgiftfahnder am Mittwochabend (2.4.) mehrere Männer im Alter zwischen 19 und 59 Jahren vorläufig festnehmen. Ein Teil der Tätergruppe steht im Verdacht über einen Messengerdienst Cannabis im Wert von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zum Verkauf angeboten zu haben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich anschließend Erkenntnisse, dass die Verdächtigen die Einfuhr von Cannabis über Spanien, die Niederlande und die USA organisiert haben sollen.

Im Rahmen von operativen Maßnahmen erhärtete sich am Mittwoch (2.4.) der Verdacht, dass eine größere Menge Cannabis von einem der Hauptverdächtigen mit einem angemieteten Fahrzeug außerhalb von Hessen entgegengenommen werden sollte. Daraufhin stoppten die Fahnder gegen 16.40 Uhr zwei in das Visier der Ermittler geratene Fahrzeuge im Bereich der Rheinstraße / Otto-Hesse-Straße. Im Zuge der anschließenden Kontrolle konnten in einem der Fahrzeuge mehrere Koffer mit Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Anschließend durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei insgesamt sieben Wohnungen in Darmstadt, Griesheim sowie Bruchsal und nahmen in diesem Zusammenhang weitere Tatverdächtige vorläufig fest. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Hierunter waren neben den bereits in einem der Fahrzeuge sichergestellten rund 65 Kilogramm Marihuana, weitere etwa 37 Kilogramm Marihuana und Haschisch aus einer Wohnung, sowie mehrere Mobiltelefone und circa 30.000 Euro Bargeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden drei Tatverdächtige am Donnerstag (3.4.) Haftrichtern am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Die Richter ordneten die Untersuchungshaft an, woraufhin die drei Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Hinweis an Medienvertretende: Auskünfte in dieser Sache behält sich ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell