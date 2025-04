POL-DA: Darmstadt: Affentheater in Darmstadt / Totenkopfäffchen "festgenommen"

Darmstadt/Eberstadt (ots) - Ein Polizeibeamter wurde am Donnerstagabend (3.4.) bei einem tätlichen Angriff so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der 40-jährige Polizist war gegen 18.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von Darmstadt Richtung ...

mehr