Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt zwei Ladendiebe vorläufig fest

19-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwochabend (2.4.) zwei mutmaßliche Lebensmitteldiebe und alarmierte die Polizei. Nachdem er die zwei jungen Männer im Laden in der Eschollbrücker Straße angesprochen hatte, flüchteten sie in Richtung der Bahngleise. Nach einer schnell eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, im Alter von 19 und 30 Jahren, von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Da er für weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt, musste er sich am Donnerstagmittag (3.4.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vor einem Haftrichter verantworten. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell