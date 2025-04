Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Firmengebäude im Visier Krimineller/Zeugen gesucht?

Stockstadt (ots)

Ein Firmengebäude im Odenwaldring geriet in der Nacht zum Freitag (04.04.), in der Zeit zwischen 1.00 und 2.00 Uhr, ins Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und brachen im Gebäude anschließend zahlreiche Schränke auf. Was die Kriminellen hierbei erbeuten konnten, ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell