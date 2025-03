Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Presseinformation zum "Rostocker Warntag!" am 5. April 2025

Rostock (ots)

Wir wollen wissen, was passiert - und das am besten so schnell wie möglich. Eine funktionierende Warnung ist essenziell, insbesondere bei Großschadenslagen oder Katastrophen. Verheerende Ereignisse andernorts, wie Hochwasser, Großbrände oder Gefahrgutunfälle zeigen leider eindrucksvoll, wie wichtig eine schnelle und zuverlässige Information der Bevölkerung ist. Um das Bewusstsein für dieses Thema zu stärken, hat die Stadt Rostock den "Rostocker Warntag!" ins Leben gerufen. Am Samstag, den 5. April 2025, heulen wieder die Sirenen in der Stadt.

Warum ist der Rostocker Warntag so wichtig? Dr. Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung: "Im Ernstfall muss jede Sekunde optimal genutzt werden. Wir sind deshalb froh, als Kommune schon frühzeitig den Bevölkerungsschutz wieder stärker in den Blick genommen zu haben. Neben den technischen Abläufen kommt es aber natürlich auch darauf an, dass die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt wissen, wie sie sich im Fall des Falles verhalten sollten. Deshalb der Warntag. Und deshalb unser Appell: nehmen Sie das Thema ernst, informieren Sie sich, treffen Sie Vorsorge!"

Seit 2021 ertönen daher zwei Mal im Jahr testweise die Sirenen in Rostock. Ziel ist nicht nur die Überprüfung der technischen Funktionsfähigkeit, sondern auch die umfassende Erprobung des gesamten Warnprozesses. Die Bevölkerung soll sensibilisiert und informiert werden, damit sie im Notfall richtig reagieren kann. Deshalb wird parallel zur Sirenenprobe eine Warnmeldung über das Modulare Warnsystem des Bundes ausgesendet. Dadurch erhalten die Bewohner der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wichtige Informationen direkt auf ihre Mobilgeräte oder über verschiedene Medienkanäle.

Wie kann sich die Bevölkerung vorbereiten? Eine effektive Warnung ist nur dann hilfreich, wenn die Menschen wissen, wie sie sich im Ernstfall verhalten müssen. Aus diesem Grund bietet die Stadt Rostock auf der Internetseite www.rostock.de/warnung zahlreiche Informationen zur Warnung und zum richtigen Verhalten in Notsituationen. Dort finden Interessierte unter anderem:

- Flyer mit Verhaltensregeln bei Sirenenalarm - Was tun, wenn die Sirene ertönt? - Sämtliche Sirenentöne als Audiodateien - So klingt eine Warnung! - Detaillierte Informationen zu den Warnsystemen in Rostock - Welche Warnkanäle gibt es?

Zudem stehen weitere wichtige Hinweise und Kontakte auf www.rostock.de/feuerwehr bereit.

Der Rostocker Warntag ist in einer Woche! Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und vorzubereiten! Nur wer Bescheid weiß, kann im Notfall richtig handeln.

