Feuerwehr Rostock: Dachstuhlbrand in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots)

Am späten Abend des 16.03.2025 um 22:10 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Rostock über ein Brand in der Kleinen Wasser Strasse Nr. 10 verständigt. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1 fanden in einem 4-geschossigen Wohnhaus ein im oberen Bereich verrauchten Treppenraum vor. Im Rahmen der weiteren Erkundung wurde ein Brand im Dachbereich festgestellt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte schnell das Dachgeschoss über das Innere des Wohnhauses erreichen und kurz darauf die Brandbekämpfung mittels C-Rohr erfolgreich abschließen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein größerer Schaden verhindert. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Arbeiten ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Am Einsatz waren die beiden Löschzüge der Feuer- und Rettungswache 1 und 3, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadt-Mitte sowie ein Rettungswagen mit insgesamt 45 Einsatzkräften beteiligt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

M.Paschen

d.h. Führungsdienst

