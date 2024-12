Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tragischer Unfall endet tödlich

Bad Langensalza (ots)

In Bad Langensalza ereignete sich in der zurückliegenden Nacht gegen 00:45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw die Tonnaer Straße stadteinwärts. Zu der Zeit kreuzte an der Bahnstrecke eine Lok die Fahrbahn in Richtung eines Firmengeländes. Am Bahnübergang kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision. Der Fahrzeugführer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Tonnaer Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch ein Gutachter kam an der Unglücksstelle zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell