BPOL-HH: In Hamburg Handy entwendet, in Lüneburg Täter bereits nach einer Stunde gestellt- Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei nach Taschendiebstahl-

Am 07. Januar 2024 gegen 01.45 Uhr konnte ein Tatverdächtiger (m.21) nach einem Handy-Diebstahl aufgrund einer gezielter Zusammenarbeit der Bundespolizeiinspektion Hamburg (Bundespolizeirevier Harburg) und der Bundespolizeiinspektion Bremen (Bundespolizeirevier Lüneburg) vorläufig festgenommen und das Diebesgut (Smartphone im Wert von 400 Euro) aufgefunden und sichergestellt werden.

Was war zuvor geschehen?

Zuvor erschien ein Mann (m.33) gegen 01.00 Uhr im Bundespolizeirevier in Hamburg-Harburg und erstattete eine Anzeige gegen "Unbekannt", da ihm sein Smartphone aus seiner Hosentasche entwendet wurde. Der Geschädigte konnte genaue Angaben zum Tatort an einem Bahnsteig im Bahnhof machen.

"Umgehend sichteten Bundespolizisten die gespeicherten Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras. Mit Erfolg!"

Der mutmaßliche Täter, sowie die Tathandlung und auch der Fluchtweg waren auf dem Videomaterial sichtbar. Es war zu erkennen, dass der Tatverdächtige in einen Metronomzug Richtung Lüneburg eingestiegen war.

"Sofort wurde das Bundespolizeirevier in Lüneburg um Mitfahndung nach dem Beschuldigten gebeten. Aufgrund des guten Fotomaterials der Überwachungskameras konnte ein Streifenteam der Bundespolizei den Tatverdächtigen nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Lüneburg im Rahmen einer gezielten Fahndung am Bahnsteig erkennen und stellen."

Der algerische Staatsangehörige war nach Ansprache und Tatvorwurf umgehend geständig und übergab das zuvor gestohlene Smartphone an das Lüneburger Streifenteam. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.

Das Smartphone konnte dem Geschädigten zwischenzeitlich wieder in Hamburg ausgehändigt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Handys und Wertsachen sollten nie in offenen Hosen- und Jackentaschen mitgeführt werden, damit machen Sie es Taschendieben sehr einfach an Beute zu gelangen." "Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige, damit die Bundespolizei zeitnah Ermittlungen aufnehmen kann."

Kostenlose Präventionstipps erhalten Sie unter www.bundespolizei.de. "Sicher im Alltag"

Hinweis: Im laufenden Strafverfahren können den Redaktionen der Medien keine Videoaufnahmen zur Publizierung in den Medien zur Verfügung gestellt werden; wir bitten um Verständnis.

