Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu tief ins Glas geschaut

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Nordhausen in der Notheimer Straße, wobei dabei drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Konkret versuchte der Fahrer eines Audi rückwärts in eine Parklücke zu schieben, jedoch zu weit und stieß mit einem bereits abgeparkten KIA zusammen. Im zweiten Versuch peilte der 52-Jährige eine andere, scheinbar günstigere, Parklücke an. Auch dieser Versuch missglückte und es folgte ein zweiter Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Der Audifahrer blieb dann mit seinem Fahrzeug auf einer angrenzenden Rasenfläche stehen und informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Inspektionsdienstes schnell die Ursache der Zusammenstöße ermitteln. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit gab der 52-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille ab. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde der Audifahrer in das Südharzklinikum zur Blutentnahme verbracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 1000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell