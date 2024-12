LPI-NDH: Einbrecher in Firma und Einfamilienhäusern - Zeugen gesucht

Kleinberndten (ots) - Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße 1033 bei Kleinberndten zum Brand in einem Entsorgungsfahrzeug. Der brennende Müll wurde schließlich abgeladen, sodass die hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr die Flammen löschen konnten. Verletzt wurde niemand. Am Entsorgungsfahrzeug entstand kein Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

mehr