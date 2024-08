Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr: Brandmeldealarm, First Responder und Rettung aus Aufzug

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Dienstag gegen 5:52 Uhr zu einem Brandmeldealarm in eine Verkaufsstätte in die Mühlenstraße alarmiert. Der Markt war bei Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Vor Ort hatten zwei Melder in einem Blumenladen und einem Traforaum ausgelöst. Die Feuerwehr ging zur Erkundung vor. Leider passten abermals die zur Verfügung gestellten Generalschlüssel des Objektres nicht. Daher musste das Schloss einer Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Es wurde kein Brand oder Rauch nachgewiesen. Daher wurde dann der Einsatz für den ausgerückten Löschzug abgebrochen.

Ein First Responder Einsatz musste die Feuerwehr dann um 8:07 Uhr in der Eichenstraße übernehmen und einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgen.

Personen in einem stecken gebliebenen Aufzug wurden gestern Morgen um 9:09 Uhr aus dem Millöcker Weg gemeldet. Bei Eintreffen wurde der Aufzug stromlos geschaltet. Die Personen waren wohlauf und wurden von der Feuerwehr befreit. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen.

