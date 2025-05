Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Schwächere Verkehrsteilnehmer" im Fokus: Polizei kontrollierte an Schule und in der Fußgängerzone - Zwei ausgeschriebene E-Scooter sichergestellt; Wer hat den blauen Hyundai zerkratzt? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. "Schwächere Verkehrsteilnehmer" im Fokus: Polizei kontrollierte an Schule und in der Fußgängerzone - Zwei ausgeschriebene E-Scooter sichergestellt - Offenbach

(fg) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte führten im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" am Montag ab 7 Uhr unter anderem Schulwegkontrollen sowie Kontrollen in der Offenbacher Fußgängerzone durch. Die Ausrichtung der Kontrollaktion ist klar definiert: So sollen gezielt die besonders gefährdeten Personengruppen (Kinder, ältere Menschen, Fußgänger, Radfahrer sowie E-Scooter-Fahrer) angesprochen, kontrolliert und sensibilisiert werden. Allein die 125 durchgeführten präventiven Gespräche mit Bürgerinnen und Bürger zu den Thematiken "Schulwegkontrolle", "Diebstahlschutz von E-Scootern" und "Fahrradstraße" spiegeln den Stellenwert der Verkehrssicherheitsarbeit wider. Zudem wurden insgesamt 78 Personen und 44 Fahrzeuge kontrolliert. Wie bereits berichtet, kam es im laufenden Kalenderjahr zu einer Häufung von Diebstählen von E-Scootern, weshalb das Polizeipräsidium Südosthessen jüngst wichtige Tipps zur richtigen Sicherung der Gefährte veröffentlicht hatte (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6040415). Bei den Kontrollen am Montag stellten die Ordnungshüter zwei zur Fahndung ausgeschriebene E-Scooter sicher. Die Beamtinnen und Beamten hatten insgesamt 21 der kleinen Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Im weiteren Verlauf wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gefertigt; zudem bestand der Verdacht, dass zwei Personen ihre Fahrzeuge ohne entsprechenden Versicherungsschutz führten. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Da der Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer eine zentrale Rolle in der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Hessen einnimmt, werden die Beamtinnen und Beamten in der nächsten Zeit weitere zielgerichtete Kontrollen in ganz Südosthessen vornehmen.

2. Werkzeuge aus VW Crafter gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Samstagnachmittag, 13.30 Uhr und Montagmorgen, 7.15 Uhr, in der Buchhügelallee (40er-Hausnummern) zugange, schlugen eine Fensterscheibe eines geparkten VW Crafter ein und nahmen anschließend Werkzeuge mit. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine Bohrmaschine und einen Asphaltschneider. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer hat den blauen Hyundai zerkratzt? - Mühlheim

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro verursachten bis dato Unbekannte als diese einen am Fahrbahnrand der Elisabethenstraße geparkten blauen Hyundai mit OF-Kennzeichen beschädigten. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen blauen Wagen am Montagabend, gegen 19 Uhr. Als dieser am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, zu seinem Hyundai Kona zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die komplette Beifahrerseite zerkratzt hatten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 in Verbindung zu setzen.

4. Werkzeuge aus Baustellenfahrzeug gestohlen: Zeugen gesucht! - Rodgau / Jügesheim

(fg) Eine Motorsäge, ein Stemmhammer, ein Nagelschussapparat, vier Akkuschrauber und weitere Werkzeuge wurden aus einem in der Mühlstraße (10er-Hausnummern) abgestellten Baustellenfahrzeug geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 5 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Diebe das hintere Fenster der Beifahrerseite des Fiat Ducato auf und durchwühlten anschließend den gesamten Innenraum. Zudem wurde das Vorhängeschloss der auf der Ladefläche befindlichen Werkzeugkiste geknackt. Sowohl aus dem Fahrzeuginnenraum als auch aus der Werkzeugkiste fehlen Gegenstände. Der Wert der Beute beträgt rund 9.000 Euro. Hinweise zum Autoaufbruch bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 27.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell