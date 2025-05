Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand auf Gartengrundstück: 20.000 Euro Schaden

Hasselroth / Niedermittlau (ots)

(fg) Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Wiesenheegstraße in der Verlängerung zur dortigen Kleingartenanlage zu einem Brand auf einem etwa 300 Quadratmeter großen Gartengrundstück, weshalb die Feuerwehr und die Polizei gemeinsam ausrückten. Das Grundstück setzt sich aus einem Holzlager, Baumbewuchs und einer überdachten Holzlagerfläche zusammen; unter der Überdachung waren unter anderem Holz und diverse Arbeitsgeräte gelagert. Gegen 2 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen dahingehend werden nun vom Fachkommissariat übernommen.

Offenbach, 28.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell