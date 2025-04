POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am 19. Dezember vergangenen Jahres stahlen Unbekannte vermutlich die Geldbörse einer 80-jährigen Essenerin. Mit der darin befindlichen Geldkarte hoben Unbekannte kurze Zeit später mehrmals Geld ab. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten. Am Vormittag stahlen Unbekannte mutmaßlich die Geldbörse der Seniorin. Noch am selben Tag ...

