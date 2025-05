Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Zahnarztpraxis; Tauchausrüstung und Bohrmaschine weg und Schwarzer Astra im Vorbeifahren beschädigt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Zahnarztpraxis - Rodgau / Dudenhofen

(cb) Aus einer Zahnarztpraxis in der Kronenberger Straße (10er-Hausnummern) nahmen Einbrecher zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7.20 Uhr, eine Vielzahl zahnmedizinischer Geräte im sechsstelligen Wert mit. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über die Tiefgarage Zutritt in den Gebäudekomplex. Dort hebelten sie dann die Eingangstür zu den Praxisräumen auf und nahmen aus diesen die Gerätschaften samt Zubehör mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Tauchausrüstung und Bohrmaschine weg - Rodgau / Jügesheim

(cb) Eine Tauchausrüstung, eine Bohrmaschine und noch weitere Gegenstände nahmen bislang unbekannte Einbrecher aus einem Kellerabteil in der Dessauer Straße (einstellige Hausnummern) mit. Nach bisherigen Kenntnissen gelangten die Ganoven über die Tiefgarage in das Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses und öffneten anschließend das Kellerabteil. Aus diesem nahmen sie dann die unterschiedlichen Gegenstände mit. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag und Dienstagabend. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung.

3. Schwarzer Astra im Vorbeifahren beschädigt - Langen

(cb) Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, als ein bis dato unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Opel Astra beschädigte. Der schwarze Wagen war am Fahrbahnrand der Taunusstraße, dort im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt. Die Beamten der Polizeistation Langen nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell