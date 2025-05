Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettendiebe auf der Flucht

Bruchköbel (ots)

Auf eine größere Menge Zigaretten hatten es vermutlich drei Langfinger abgesehen, die sich heute Morgen gegen 03.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine bereits geschlossenen Tankstelle im Kirleweg in Bruchköbel verschafften. Einer der drei Einbrecher soll die Eingangstür mit einem Gegenstand zerschlagen haben. Anschließend wurden Zigaretten in einem niedrigen vierstelligen Betrag entnommen und in einem mitgeführten Beutel verstaut. Die drei vollständig schwarz gekleideten Tabakdiebe flüchteten zu Fuß in westliche Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100 123, mit der Kriminalpolizei Hanau in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 29.05.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

