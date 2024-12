POL-OE: Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Siegen: Hagener Mordkommission in Finnentrop eingesetzt - Mann übergießt Familienangehörige mit brennbarer Flüssigkeit - 35-Jähriger befindet sich in U-Haft

Attendorn (ots) - Ein 40-jähriger Autofahrer musste in Attendorn am Dienstagabend (17.12.2024) seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben. Außerdem wurden ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmende den Mann gemeldet, weil er mit auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Polizeibeamten konnten den 40-Jährigen schließlich gegen 19:30 Uhr auf ...

