Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall

Mühlheim-Lämmerspiel (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall, dessen Umstände noch nicht vollständig aufgeklärt sind, ereignete sich am frühen Freitagmorgen, gegen 01:47 Uhr, auf der verlängerten Steinheimer Straße in der Gemarkung Mühlheim-Lämmerspiel. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer, im Inneren verbrennt der Fahrer, dessen Identität weiterer Ermittlung bedarf. Erste Meldungen sprachen von mehreren Personen im Fahrzeug, was sich nicht bewahrheitete. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur vorsorglichen Absuche des angrenzenden Waldgebietes war der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Bergungsarbeiten dauern zurzeit noch an; der Verkehr wird umgeleitet.

Offenbach am Main, 30.05.2025, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell