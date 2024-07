Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliert und im Gewahrsam gelandet

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin meldete sich am frühen Mittwochmorgen bei der Polizei und berichtete über einen randalierenden Mann. Der Störenfried würde in der Sedanstraße gegen einen Pkw schlagen. Die Beamten trafen gegen 2 Uhr einen Mann auf einem Parkplatz in der Pariser Straße an, auf den die Personenbeschreibung passte, und kontrollierten ihn. Der 32-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da der Randalierer aggressiv war und herumschrie, legten die Polizisten ihm Handschellen an und brachten ihn zur Dienststelle. Da er sich auch dort nicht beruhigte, musste der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Zelle verbringen. Ob der Pkw durch die Schläge beschädigt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Falls ja, muss der 32-Jährige mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. |kfa

