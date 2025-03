Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere Einhandmesser

Essen - Herne (ots)

Am gestrigen Sonntag (09. März) kontrollieren Bundespolizisten in Essen und Herne mehrere Personen. Dabei fanden sie bei drei Männern Messer auf.

Bereits in der Nacht zu Sonntag, gegen 00:40 Uhr, trafen die Uniformierten im Essener Hauptbahnhof auf eine Gruppe junger Männer. Die Frage nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen, verneinten alle Mitglieder der Gruppe, bis auf zwei der Männer. Die beiden türkischen Staatsbürger (21, 26) gaben an, ein Messer in der Jackentasche mit sich zuführen. Die Beamten tasteten die Gelsenkirchener daraufhin ab und fanden dabei jeweils ein Einhandmesser auf. Es handelt es sich hierbei um ein Messer, welches mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann. Das Führen dieser Messer ist verboten. Ein berechtigtes Interesse zum Führen konnten die Männer aus Gelsenkirchen nicht vorbringen.

Am Mittag des gleichen Tages, gegen 13:00 Uhr, traf eine weitere Streife der Bundespolizei einen 25-jährigen Deutschen im Bahnhof Herne an. Der aus Dorsten Stammende wies sich gegenüber den Polizisten mit seinem Personalausweis aus. Auf Nachfrage nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen, gab der Betroffene an, ein Messer in seiner Jackentasche zu haben. Auch hier fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser auf, für dessen Führen der Deutsche kein berechtigtes Interesse vorweisen konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften alle Betroffenen ihren Weg fortsetzen. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die drei Einhandmesser und leiteten gegen die Männer (21, 25, 26) jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell