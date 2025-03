Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am Abend des 08.03.2025 verhaftete die Bundespolizei am Airport Weeze einen 24 - jährigen Deutschen nach Einreise aus Malaga / Spanien. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Siegen mit Haftbefehl gesucht. Das Landgericht Siegen hatte den Mann wegen Mordes zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Da der 24 - Jährige aus seiner Einrichtung abgängig war, vollstreckte die Bundespolizei den Unterbringungshaftbefehl und brachte den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

