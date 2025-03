Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizisten angegriffen und verletzt

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (19. Januar) hat ein 24-jähriger Mann am Hauptbahnhof Münster Einsatzkräfte der Bundespolizei tätlich angegriffen und dabei einen Beamten verletzt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle weigerte sich der Mann, sich gegenüber den Einsatzkräften auszuweisen, woraufhin diese beabsichtigten ihn nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Da er sich dagegen vehement wehrte, brachten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden. Hierbei schlug er mit der Faust gegen den Kopf eines Beamten und versuchte die Dienstwaffe eines anderen zu ergreifen, was auf Grund der Sicherungsvorrichtungen jedoch misslang. Der Angreifer wurde gefesselt und auf die Wache der Bundespolizei verbracht. Dort beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte sie anzuspucken. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes des Mannes ordnete der Fachdienst der Feuerwehr Münster die Einweisung in eine Fachklinik an.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Bei der Widerstandshandlung verletzte sich ein Beamter an der Hand und konnte seinen Dienst nicht weiterführen

