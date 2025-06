POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall

Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Diebstahl einer Geldbörse Um 10:45 Uhr wurde am heutigen Vormittag einer 75-Jährigen aus Hessisch Lichtenau während ihres Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die 75-Jährige hielt sich zu dieser Zeit im Netto-Markt in der Herderstraße in Hessisch Lichtenau auf. Die Geldbörse wurde aus der Einkaufstasche entwendet. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich noch ca. 200 EUR Bargeld in dem Portmonee. Hinweise: 05602/93930. ...

