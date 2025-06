Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall, Fahrer verstorben - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Um 09:38 Uhr befuhr heute Morgen ein Pkw, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von dem Halter des Fahrzeuges, einem 51-Jährigen aus Melsungen gefahren wurde, die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto in dem zweispurigen Streckenabschnitt oberhalb der "Domäne Vogelsburg" nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet dabei sofort in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Ermittlungen zur Identität dauern noch an.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde zudem ein Gutachter beauftragt.

Nach Bergung und Abschleppung des Fahrzeuges konnte die Bundesstraße gegen 12:45 Uhr für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben und die Vollsperrung aufgehoben werden.

Im Einsatz waren weiter die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Straßenmeisterei.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

