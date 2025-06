Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - zwei Schwerverletzte bei weiterem Unfall mit Motorrädern

Eschwege (ots)

mit Motorrädern aufgefahren

Aufgrund des schweren Verkehrsunfalls auf der B 452 ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in diesem Streckenabschnitt. Gegen 09:40 befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Bundesstraße von Eschwege in Richtung Reichensachsen. Als sie an der Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn vorbeifuhren, bremste ein 68-Jähriger aus Wegberg sein Motorrad ab. Der nachfolgende 59-Jährige, ebenfalls aus Wegberg, bemerkte dies zu spät und fuhr dadurch auf das vorausfahrende Motorrad auf. Beide kamen mit ihren Motorrädern zu Fall und wurden schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der dritte Motorradfahrer hielt rechtzeitig an und blieb unverletzt. An den beiden Motorrädern entstand Sachschaden.

