Polizei Aachen

POL-AC: Drogenfund bei Kontrollen in der Innenstadt

Aachen (ots)

Rund um den Kaiserplatz hat die Polizei Aachen gestern (06.01.2024) Kontrollen durchgeführt. Bei der Durchsuchung eines dortigen Kiosks fanden sie zahlreiche Drogen und nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung waren gestern mehr als ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten in der Aachener Innenstadt im Einsatz. Im Verlauf des Vormittags kontrollierten sie 17 Personen des örtlichen Klientels, sowie sieben Fahrzeuge. Aufgrund einer Personenkontrolle ergaben sich gegen Mittag Hinweise darauf, dass in einem Kiosk in der Straße Gasborn Betäubungsmittel verkauft werden.

Diesem Hinweis gingen die Beamten nach und erwirkten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für den Kiosk und die zugehörigen Räumlichkeiten. Bei der Durchsuchung wurden die Beamten von Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Aachen, einer Polizistin und einem Polizisten der Aachener Diensthundführerstaffel mit ihren Rauschgift-Spürhunden sowie einem Team der Aachener Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) unterstützt.

Im Kiosk trafen die Einsatzkräfte auf den 26-jährigen Kioskmitarbeiter, in dessen Kleidung bei seiner Durchsuchung Heroin und Marihuana aufgefunden wurde. In den Räumlichkeiten des Kioskes sowie in seiner Wohnung stellten die Polizisten zudem ca. 380 Bubbles mit Betäubungsmitteln (Heroin und Kokain) und ca. 890 Gramm Marihuana sicher, außerdem entsprechendes Verpackungsmaterial und Elektronikgeräte. Der 26-jährige Kioskmitarbeiter wurde vorläufig festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell