Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, 5-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Auf der Altenberger Straße ist es am Montag (02.06.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 5-Jährige schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 22-jähriger Steinfurter gegen 17.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz aus einer Zufahrt in Höhe der Hausnummer 154 auf die Altenberger Straße. Dort war zur selben Zeit ein 5-jähriges Mädchen aus Steinfurt zu Fuß unterwegs. Als der Mercedes-Benz langsam aus der Zufahrt fuhr, griff sie an der Beifahrerseite des Autos an den Türgriff. Der 22-Jährige beschleunigte in diesem Moment den Wagen, ohne das Mädchen bemerken. Die 5-Jährige ließ erst kurze Zeit später den Türgriff los und kam dann zu Fall. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

