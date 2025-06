Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Montag (02.06.) ist es in der Zeit zwischen 08.50 Uhr und 09.55 Uhr an der Windmühlenstraße, in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Unfall gekommen. Ein oranger Opel Corsa parkte in der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelgeschäftes. Der Fahrer bemerkte kurz nachdem er zu seinem Auto zurückkam, dass der Opel an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt war. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unfallverursacher und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell