LPI-J: Einbruch in Lagerhalle

Jena (ots) - Handwerker bestohlen In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen in der Neustädter Straße in Kahla, unbekannte Täter in den Transporter eines Bodenlegers ein. Hierbei wurde ein Großteil der darin befindlichen Werkzeuge entwendet, was eine Arbeitsaufnahme des Handwerkers am Freitag unmöglich machte. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt ca. 10.000 Euro. Da die Gegenstände vermutlich mit einem ...

