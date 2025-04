Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Pkw-Diebstahl

Weimar (ots)

Zwei unbekannte, männliche Täter begaben sich am Freitagmorgen 05:30 Uhr in der William-Shakespeare-Straße zum einem geparkten Pkw Lexus. An dem Pkw wurden fachmännisch äußere Bauteile entfernt, um sich Zugang zum Keyless-Go-Modul zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete diese Handlung, wobei die Täter vermutlich gestört wurden. Sie brachen die Tat ab und verließen fluchtartig den Tatort fußläufig in Richtung Gutenbergstraße. Dort stiegen sie in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhren davon. Am Pkw entstand Sachschaden in Form der Reparatur in Höhe von 2500 Euro.

