LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Dem Täter leicht gemacht, hat es eine 77 Jahre alte Frau am Samstag Vormittag in einem Geschäft in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf, als sie Zum Einkaufen war. Ihre Geldbörse ließ sie unbeaufsichtigt in einem Beutel am Einkaufswagen hängen. Dise günstige Situation nutze ein unbekannter Dieb aus, und erbeutete Bargeld in Höhe von ca. 70,00 Euro. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland warnt ...

