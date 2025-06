POL-ST: Emsdetten, Radfahrerin bei Unfall verletzt - Pkw-Fahrer fährt davon

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in Mesum in ein Einfamilienhaus an der Straße Dalbrede, nahe Emskämpenweg, eingebrochen. Am Samstag (31.05.25) zwischen 18.30 Uhr und 21.50 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. ...

