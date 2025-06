Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Schwerer Verkehrsunfall auf einer Kreuzung, insgesamt vier Verletzte

Lengerich (ots)

Am Freitag (30.05.) hat sich gegen 17.35 Uhr auf der Kreuzung Am Steinern Kreuz/Sonnenhügeldamm ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein 18-jähriger Hopstener fuhr mit seinem Audi der Straße Am Steinern Kreuz in Richtung Bruchwiesenstraße. Auf der Kreuzung übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen vorfahrtsberechtigten Citroen Berlingo, der auf dem Sonnenhügeldamm in Richtung Wechterstraße unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Audis schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Im Audi saß noch ein 17-Jähriger aus Lienen auf dem Beifahrersitz, er wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Citroen war ein 55-Jähriger aus Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück). Dieser und seine 62-jährige Beifahrerin aus Hage (Landkreis Aurich) wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eingesetzt waren neben der Polizei auch Feuerwehr und mehrere Rettungswagen. Der Sachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt.

