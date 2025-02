Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall (15.02.2025)

Vöhringen (ots)

Am Samstagabend hat ein betrunkener Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz des Autohof 24 in der Eythstraße einen Unfall verursacht. Kurz vor 23 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug mit zugezogener Frontscheibengardine wenige Meter vorwärts und prallte hierbei mit dem vor ihm geparkten Auflieger eines 34 Jahre alten Mannes zusammen. Hierbei verursachte der Sattelzugfahrer einen Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen wahr, was ein Atemalkoholtest mit über 2,1 Promille bestätigte.

Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell