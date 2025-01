Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag auf der B312.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Skoda auf der B312 von Ringschnait in Richtung Ochsenhausen. Auf der Höhe eines Industriegebietes setzte sie ihren Blinker und wollte nach links abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 61-Jähriger mit einem Opel Kleinbus. Der machte eine Vollbremsung und kam hinter dem Skoda zum Stehen. Dahinter fuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW. Auch sie machte eine Vollbremsung. Ein Unfall konnte nicht mehr vermieden werden und der BMW prallte in das Heck des Opel. Den schob es dadurch auf den Skoda. Durch den Aufprall erlitten die drei unfallbeteiligten Autofahrenden leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Im Opel befanden sich 8 Schüler im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser und sind nach jetzigem Stand unverletzt. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr wurde die B312 kurzzeitig gesperrt.

