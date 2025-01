Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Rohbau

In der Nacht auf Dienstag hatten es Einbrecher in Ulm auf das Arbeitsmaterial auf Baustellen abgesehen.

In der Nacht auf Dienstag waren Einbrecher auf zwei Baustellen in Ulm unterwegs. Im Eisenkrautweg beim Eselsberg hebelten die Unbekannten mit einem Werkzeug die Metalltür an einem Rohbau auf. In einem Kellerraum fanden sie Arbeitsmaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut, darunter Armaturen, Manometer, Schläuche, Ventile sowie eine Frischwasserstation transportierten sie offensichtlich mit einem Fahrzeug ab.

Im Breitensteinweg kam es zu einem weiteren Einbruch. Auch dort begaben sich die Einbrecher auf eine Baustelle. Dann hebelten sie im Rohbau mehrere Türen gewaltsam auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde wohl nichts gestohlen. Der Schaden an den Feuerschutztüren wird auf über 4.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

