Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

An der Neubrückenstraße ist in der Zeit zwischen Freitag (30.05.25), 12.00 Uhr, und Sonntag (01.06.25) 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht zuhause. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Sie öffneten mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Die Täter stahlen mehrere Elektrogeräte, darunter zwei Laptops und eine Powerbank. Außerdem wurden Schmuck, eine Uhr und Bargeld entwendet. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell