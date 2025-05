Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250526.1 Glückstadt: Bewaffnete Bedrohung in Flüchtlingsunterkunft - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Glückstadt (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein 26-jähriger Mann in der Landesunterkunft für Geflüchtete in Glückstadt mehrere Bewohner mit einem Messer bedroht und Reizgas freigesetzt. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Ein Amtsarzt ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Um 14:30 Uhr meldeten Bewohner der Unterkunft einen algerischen Staatsangehörigen, der im Gebäude mit einem Messer aufgetreten war und mehrere andere Personen bedrohte. Die Polizei traf zeitnah mit insgesamt zehn Streifenwagen in der Straße Am Neuendeich ein und nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Zeit widerstandslos fest.

Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude nach möglichen Verletzten. Dabei erlitten zwei Polizisten durch das zuvor freigesetzte CS-Gas Reizungen der Atemwege. Der Rettungsdienst versorgte beide abschließend vor Ort. Weitere Verletzte gab es nicht.

Ein Amtsarzt ordnete die Einweisung des 26-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus an. Die Polizei Glückstadt hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

