Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250523.1 Burg: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Burg (ots)

Am vergangenen Dienstag hat eine unbekannte Person einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Burg beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr stellte ein 33-jähriger Mann seinen dunkelroten Peugeot auf dem Kundenparkplatz in der Bahnhofstraße ab und begab sich zum Einkaufen. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, entdeckte er an der hinteren rechten Beifahrerseite frische Unfallspuren. Die bislang unbekannte Person hatte weder Kontakt zum Halter aufgenommen noch die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei in Burg hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zur verantwortlichen Person machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de.

