Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250522.3 Itzehoe: Zusammenstoß zwischen Auto und Kind - Beteiligte gesucht

Itzehoe (ots)

Am Dienstag ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto offenbar ein Kind erfasst hat. Die Polizei wurde durch Zeugen informiert. Weder das beteiligte Kind noch der Fahrer sind bislang bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen querte gegen 12:00 Uhr ein junges Mädchen im Holzkamp die Fahrbahn. Dabei erfasste sie vermutlich ein roter Opel mit Heider Kennzeichen, der in Richtung Heinrichstraße unterwegs war. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben. Nach dem Zusammenstoß hätten sowohl der PKW als auch das Kind die Örtlichkeit verlassen, obwohl die Fußgängerin erkennbar verletzt gewesen sein soll.

Laut Zeugen handelt es sich bei dem Mädchen um eine etwa 13- bis 14-Jährige mit dunklen Haaren. Sie soll eine Brille getragen und Jeanskleidung - sowohl Jacke als auch Hose - angehabt haben.

Das Polizeirevier Itzehoe hat ein Unfallermittlungsverfahren eingeleitet. Um den genauen Hergang zu rekonstruieren, bitten die Ermittler die am Unfall Beteiligten sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

