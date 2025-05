POL-IZ: 250521.4 Tellingstedt: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 250521.3)

Meldorf (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft am Nordermarkt in Meldorf. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa ...

