POL-IZ: 250521.2 Meldorf: Unbekannte Täter entwenden Schmuck bei Einbruch

Meldorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft am Nordermarkt in Meldorf. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa 03:15 Uhr. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Aus der Auslage entnahmen sie verschiedenen Schmuck und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zum Wert des Diebesguts liegen noch keine abschließenden Angaben vor.

Die Kriminalpolizei Heide hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Spezialisten der Spurensicherung sicherten vor Ort Spuren, deren Auswertung noch andauert.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nordermarkts beobachtet haben oder Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

